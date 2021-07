Rifiuti: assessore Roma, vergogna Regione, raccolta arranca in tutti i Comuni del Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vergogna è della Regione Lazio: la raccolta dei rifiuti arranca in tutti i Comuni del Lazio. Lo dichiara in una nota l'assessora ai Rifiuti e al risanamento ambientale di Roma Katia Ziantoni. "Assistiamo, ancora una volta, increduli, alle dichiarazioni del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti che, a proposito delle discariche, spiega che sono i Comuni a dover gestire il ciclo dei rifiuti e che, quindi, Roma Capitale non avrebbe fatto il proprio dovere - aggiunge l'assessore -. Una tesi che potrebbe essere fondata se ogni Comune, se ogni provincia avesse i propri impianti ed una propria discarica. Oggi tutti i Comuni del Lazio, conferiscono nella discarica di Viterbo: un problema che non riguarda soltanto la città di Roma ma l'intero territorio regionale. L'assenza di una rete impiantistica adeguata, infatti, sta causando criticità ovunque nel Lazio, non solo a Roma e a dirlo sono le foto di cassonetti pieni ad esempio Latina, ad Anzio, a Ponza, ma la lista è lunga. Eppure, il concetto di 'prossimità' secondo Zingaretti dovrebbe applicarsi soltanto a Roma. Una città, la nostra, che - continua Ziantoni - al suo interno tratta già i rifiuti di 52 Comuni del Lazio, nell'impianto gestito da Porcarelli in via di Rocca Cencia. Nel frattempo, spalleggiato dal candidato sindaco Roberto Gualtieri e da tutto il Partito democratico, Zingaretti vorrebbe riaprire il sito di Monte Carnevale, gestito dalla Mad di Valter Lozza, imprenditore arrestato insieme alla dirigente regionale del ciclo dei rifiuti Flaminia Tosini, per aver 'fatto pressione' proprio per l'indicazione di quell'impianto come discarica di Roma. Questi sono i programmi del futuro candidato sindaco del Pd per Roma. Ad essere stanchi sono soprattutto i cittadini romani che subiscono le conseguenze di una campagna elettorale senza scrupoli ai danni della Capitale e dei soliti territori", conclude Ziantoni.(Rer)