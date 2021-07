Vaccino: Marin (CI), Green pass è doveroso, a Toti vili minacce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Piena solidarietà al governatore Giovanni Toti per le innumerevoli e vili minacce ricevute a causa della sua netta posizione pro vaccini e green pass. Bene ha fatto Toti a denunciare pubblicamente questi gravi atti di inciviltà". Lo afferma in una nota il capogruppo di Coraggio Italia alla Camera, Marco Marin. "Ritengo doveroso - aggiunge - sottolineare come solo attraverso la vaccinazione e il green pass riduciamo il rischio di un nuovo lockdown". (Com)