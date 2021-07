Francia: Pegasus, una delegazione parlamentare incaricata di indagare sul dossier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione parlamentare francese composta da quattro senatori e da quattro deputati dovrà indagare sul dossier riguardante Pegasus, il software sviluppato dalla società di sicurezza israeliana Nso per spiare attivisti, oppositori, giornalisti e politici in dieci Paesi. Lo ha affermato il presidente del Senato francese, Gerard Larcher, intervenendo ai microfoni dell'emittente "France info". L'affare è emerso grazie a un'indagine condotta per mesi dall'organizzazione giornalistica no profit francese Forbidden Stories con Amnesty International. Alle ricerche hanno partecipato 16 media di vari Paesi, tra cui i quotidiani "The Washington Post", "Sueddeutsche Zeitung", "Le Monde" e "The Guardian". Dall'inchiesta giornalistica risulta che nel 2019 l'intelligence marocchina ha inserito un numero telefonico del presidente Emmanuel Macron nella lista dei contatti da piratare, che includevano anche i telefoni dell'allora primo ministro Edouard Philippe e di altri 14 membri del governo. La delegazione parlamentare sarà composta da quattro esponenti dei Repubblicani, tre de La République en marche e un socialista.(Frp)