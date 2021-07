Ue: Gentiloni, nei prossimi giorni firmerò accordi con Paesi per 13 per cento Recovery

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi giorni il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, firmerà gli accordi di finanziamento con i Paesi membri che hanno incassato l'ok di Commissione e Consiglio ai piani di ripresa e resilienza, Italia inclusa, così da poter erogare il 13 per cento dell'ammontare delle risorse del Next Generation Eu. Lo ha detto Gentiloni intervenendo al al seminario del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel) su 'Il modello sociale europeo'. "La presidenza portoghese" del Consiglio dell'Unione europea, da gennaio e fine giugno 2021, "sarà ricordata come il semestre nel quale questo enorme progetto di Recovery è stato messo a terra", perché "si sono conclusi tre filoni di lavoro tutti molto importanti". Primo "la valutazione dei piani di ripresa e resilienza presentati entro fine aprile". Secondo, "molto impegnativo", "la ratifica di tutti i 27 Paesi dell'Ue della decisione" dell'aumento delle risorse proprie nel Quadro finanziario pluriennale dell'Ue "sulla base della quale si sarebbero poi raccolti gli eurobond sui mercati". Terzo, "le prime emissioni" sui mercati. "Nei prossimi giorni io firmerò gli accordi di finanziamento con i diversi Paesi, che si stanno disponendo e in base ai quali ci saranno le erogazioni del 13 per cento dell'ammontare di questi fondi", ha detto. (segue) (Beb)