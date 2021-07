Ue: Gentiloni, nei prossimi giorni firmerò accordi con Paesi per 13 per cento Recovery (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Next Generation Eu è "un lavoro che non aveva precedenti e penso che siano stati ottenuti risultati straordinari", ha aggiunto Gentiloni. Poi sarà "la prova dei prossimi mesi e anni" a dire "se l'obiettivo che Next Generation Eu si propone sarà davvero raggiungibile", e cioè l'obiettivo "non solo di avere un rimbalzo" dopo la crisi dell'anno scorso, "ma di creare le condizioni per uscire da quella condizioni di bassissima crescita che da lungo tempo ha caratterizzato le economie europee", ha spiegato il commissario. "Penso che questa storia straordinaria di una risposta senza precedenti dell'Ue a questa crisi potrà dirsi conclusa positivamente solo quando avremo visto l'impatto di questi investimenti e di queste riforme. E' certo che l'Ue non ha mai vissuto un periodo in cui in appena 4 o 5 anni sono concentrati tutti questi impegni di riforma, di spesa e investimenti, e sono investimenti finalizzati, non a pioggia, che devono rispettare alcune grandi priorità decise in comune. Non era mai successo", ha sottolineato. (Beb)