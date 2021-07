Germania: “Handelsblatt”, autorità hanno ignorato allarmi alluvioni dell'Efas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità tedesche hanno ignorato i ripetuti allarmi lanciati dal Sistema europeo di allerta per le inondazioni (Efas) in previsione delle alluvioni che hanno colpito l'ovest e il sud del Paese, in particolare il Nordreno-Vestfalia e la Renania-Palatinato. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, che ha visionato i documenti dell'Efas. Dagli atti risulta che l'ente informò per la prima volta le autorità tedesche delle imminente alluvioni il 10 luglio. Più di 25 ulteriori avvisi formali seguirono il ​​14 luglio, relativi a specifiche regioni intorno ai fiumi Reno e Mosa. Il nubifragio si scatenò tra il 14 e il 15 luglio. I destinatari dell'allerta dell'Efes in Germania erano l'Ufficio federale per la protezione civile e gli aiuti in caso di catastrofe (Bbk) e le autorità per l'ambienta di Renania-Palatinato, Sassonia, Baviera e Assia. Il Nordreno-Vestfalia, ossia il Land più gravemente colpito insieme alla Renania-Palatinato, non ricevette alcun avvertimento diretto. (Geb)