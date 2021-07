Colombia: eurodeputata Villanueva Ruiz, sì di Borrell a possibile missione osservazione elettorale 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha incluso la Colombia nell'elenco dei Paesi prioritari per una possibile missione di osservazione elettorale nel 2022. Lo si apprende dal profilo Twitter dell'eurodeputata spagnola di Podemos (Gue/Ngl), Idoia Villanueva Ruiz, che ha pubblicato la sua interrogazione con richiesta di risposta scritta a Borrell e la risposta arrivata oggi dall'Alto rappresentante. Nella interrogazione, l'eurodeputata ha ricordato che "il 26 maggio, il Registro nazionale dello stato civile e il Consiglio elettorale nazionale della Colombia hanno chiesto all'ambasciatore e capo della delegazione dell'Unione europea nel Paese, Patricia Llombart, l'autorizzazione al dispiegamento di una missione di osservazione elettorale completa alle prossime elezioni presidenziali, che si terranno nel maggio 2022. Data l'importanza dell'osservazione internazionale e dell'accompagnamento dell'Unione in un processo elettorale segnato dalla grave crisi sociale e democratica che attraversa oggi il Paese, qual è la posizione dell'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza rispetto alla richiesta delle istituzioni colombiane? L'Ue invierà una missione di osservazione elettorale completa, dopo un'urgente missione esplorativa, alle prossime elezioni presidenziali nel Paese?". (segue) (Beb)