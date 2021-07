Germania: da governo e Laender almeno 400 milioni di euro per gli alluvionati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale e i Laender hanno approvato lo stanziamento di 400 milioni di euro in aiuti di emergenza per le vittime delle alluvioni che hanno colpito la Germania occidentale e meridionale, in particolare il Nordreno-Vestfalia e la Renania-Palatinato. Oltre la metà dei fondi verrà erogata dall'esecutivo federale, il resto dagli Stati tedeschi. “Se sarà necessario di più, metteremo a disposizione di più”, ha dichiarato il ministro delle Finanze Olaf Scholz. Secondo il candidato cancelliere del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), è importante dare alle persone colpite dal maltempo “un messaggio chiaro, rapido e veloce”. Gli aiuti dovrebbero, quindi, essere versati rapidamente e senza lungaggini burocratiche. Inoltre, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il governo tedesco “esaurirà tutte le possibilità offerte dal Fondo di solidarietà dell'Ue” al fine di sostenere gli alluvionati. (Geb)