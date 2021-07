Cipro: Egitto "preoccupato" per cambiamento status Varosha annunciato da Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ha espresso profonda preoccupazione per la riapertura di una parte del quartiere abbandonato di Varosha, a Famagosta, in violazione delle relative risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero degli Esteri egiziano. "L'Egitto sottolinea la necessità di rispettare le risoluzioni del Consiglio di sicurezza al riguardo e di evitare qualsiasi azione unilaterale che possa complicare la situazione e aumentare il livello di tensione", precisa la diplomazia del Cairo. Inoltre, il ministero degli Esteri evidenzia "la necessità di un pieno impegno per una soluzione globale della questione di Cipro, secondo le risoluzioni di legittimità internazionale". Ieri, 20 luglio, il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan ha illustrato un piano che consiste nel togliere lo status militare per una parte del quartiere di Varosha - abbandonato a seguito dell'occupazione turca e protetto dallo status concesso dalle successive risoluzioni del Consiglio di sicurezza Onu - indicando che il 3,5 per cento dell'area avrà uno status civile. (Cae)