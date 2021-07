Bulgaria: parlamentari prestano giuramento, formata la 46ma Assemblea nazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La forza politica Gerb "non sosterrà" un eventuale governo formato da Itn, ha detto il leader di Gerb ed ex premier bulgaro Bojko Borisov, nel corso di una conferenza stampa tenuta a Sofia nei giorni scorsi. Gerb è pronto anche a restituire immediatamente un eventuale mandato a formare un nuovo esecutivo, ha precisato Borisov. "Mi scuso con le persone che soffriranno se i partiti eletti non formeranno un governo. Non mi aspetto che Itn formi un governo", ha detto Borisov. La difficoltà a formare un nuovo governo sembra dunque ripetersi, dopo il fallimento a comporre una maggioranza dopo le elezioni del 4 aprile. (segue) (Seb)