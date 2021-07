Agroalimentare: Coldiretti, respinta opposizione contro riconoscimento Igp olio Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha respinto l'opposizione presentata contro il riconoscimento dell'Igp Olio Campania". L'annuncio in una nota della Coldiretti campana: "Un risultato positivo che ha visto il forte impegno in prima linea della federazione regionale della Coldiretti Campania. Il Mipaaf, pertanto, ha espresso un definitivo parere favorevole alla registrazione dell'IGP, introducendo solo una modifica al disciplinare, chiesta dalla stessa Coldiretti Campania, tesa a rafforzare l'origine esclusiva delle olive dal territorio regionale". Per Coldiretti: "Una grande vittoria che apre la strada al percorso conclusivo per il riconoscimento del marchio di indicazione geografica protetta. Ora la palla passa a Bruxelles, per la definitiva approvazione da parte dell'Unione Europea".(Ren)