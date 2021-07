Nigeria: rilasciate circa 100 persone rapite a giugno nello Stato di Zamfara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa un centinaio di persone che erano state rapite lo scorso 8 giugno nello Stato di Zamfara, nel nord-ovest della Nigeria, sono state rilasciate. Lo ha annunciato in una nota la polizia dello Stato, ricordando che il gruppo era stato sequestrato dal villaggio di Manawa, e che dei rapiti facevano parte diverse donne e bambini. "Le vittime, trattenute dai loro rapitori per 42 giorni, sono state rilasciate senza il pagamento di alcun riscatto", ha precisato la polizia, senza tuttavia specificare come sia avvenuta la liberazione. La Nigeria nord-occidentale ed in particolare lo Stato di Zamfara sono da diversi anni al centro di episodi di sequestri di massa, che negli ultimi mesi hanno colpito molti studenti delle scuole. L'esercito ha recentemente dispiegato nella regione nuovi rinforzi militari, inclusa la contraerea, per porre fine alle violenze di gruppi di banditi che sequestrano con finalità di riscatto e si rifugiano nelle aree della foresta di Rugu, che abbraccia gli stati nigeriani di Niger, Katsina, Kaduna e Zamfara. Le autorità dello Zamfara portano inoltre avanti da diverso tempo colloqui con alcuni gruppi armati che operano nella zona, ai quali propongono una sorta di impunità in cambio della deposizione delle armi. Lo scorso dicembre, le autorità statali sono riuscite ad ottenere il rilascio di 344 studenti che erano stati rapiti da un collegio del vicino Stato di Katsina. Se ad ogni rilascio il governo ha negato il pagamento di un riscatto, diversi analisti regionali hanno espresso dubbi a questo riguardo. (Res)