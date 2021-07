Recovery: Mims, selezionati 271 progetti di riqualificazione urbana, valore di 3,2 miliardi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i progetti ammessi in graduatoria - molti firmati da grandi studi di architettura italiani - figurano quelli per la riqualificazione del centro storico di Sassari (ripopolamento del Centro storico attraverso il recupero di immobili abbandonati o degradati da destinare a residenza) e del comune di Messina (risanamento delle aree baraccate ancora esistenti a seguito del terremoto del 1908, attraverso la demolizione e ricostruzione di abitazioni e servizi), progettazioni innovative che riguardano Teramo (rigenerazione urbana con recupero, demolizione e ricostruzione di residenze pubbliche e valorizzazione degli spazi pubblici) e proposte di social housing a Bari e Piacenza. Pone l'accento su aspetti di inclusione sociale la proposta di rigenerazione del porto Fluviale di Roma, che prevede la riqualificazione di un immobile vincolato e riallocazione di 53 nuclei famigliari provenienti da 21 Paesi diversi. Il comune di Vercelli propone interventi di rigenerazione urbana nel centro storico, sul lungofiume e il territorio agricolo, quello del comune di Cuneo prevede l'aumento dell'accessibilità e la rigenerazione del tessuto urbano anche attraverso la realizzazione di residenze per giovani, anziani e famiglie fragili. I progetti dei comuni di Corigliano Rossano, della città metropolitana di Bologna e del comune di Foggia prevedono la riqualificazione di quartieri, a sostituzione degli edifici abusivi e fatiscenti con nuovi fabbricati. La proposta del comune di Milano prevede il potenziamento e ottimizzazione della rete dei servizi di prossimità anche attraverso la sperimentazione di nuovi modelli di gestione sociale dei servizi abitativi, quelle del comune di Pesaro delinea un modello abitativo integrato in una visione complessiva del territorio per il miglioramento delle qualità ambientali a consumo di suolo zero con potenziamento della rete ecologica e accessibilità ai servizi di prossimità e quella del comune di Bari, che prospetta la riqualificazione e valorizzazione di alcune aree degradate non più funzionali all'esercizio ferroviario. (segue) (Com)