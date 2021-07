Recovery: Mims, selezionati 271 progetti di riqualificazione urbana, valore di 3,2 miliardi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I progetti al momento esclusi dal finanziamento, per un ammontare di circa un miliardo di euro, potrebbero essere recuperati in futuro utilizzando altre fonti di finanziamento. Inoltre, la Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti locali ha dato oggi il via libera allo schema di decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili che prevede l'erogazione di 90 milioni di euro destinati al Fondo progettazione enti locali per favorire interventi di messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, con priorità alle scuole. Il decreto destina 30 milioni l'anno per il periodo 2021-2023 a Comuni, Province e Città metropolitane per realizzare studi di fattibilità, progetti definitivi ed esecutivi, spesso frenati dalla carenza di risorse nei bilanci degli enti.​ (Com)