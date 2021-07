Donne: Bonetti, Strategia nazionale e Family act per promozione pari opportunità e parità di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per la prima volta l’Italia, in pieno accordo con le linee guida europee, ha deciso di redigere una Strategia nazionale per sistematizzare un approccio trasversale e integrato volto alla promozione delle pari opportunità e della parità di genere. L’iter per l’adozione della Strategia prevede un’informativa alla Conferenza unificata e una al Consiglio dei ministri, che prevedo possano essere svolte entro l’estate. Questo lavoro, insieme con la riforma del Family act, prossima alla sua approvazione in prima lettura in questa Camera, ci metterà nelle condizioni di agire concretamente per riformare in modo strutturale il sistema di welfare e di investimenti, per consentire finalmente alle donne di perseguire gli stessi obiettivi degli uomini in una dinamica di equa competizione ed uguali responsabilità e riconoscimento". Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, durante il question time alla Camera, nel rispondere ad un’interrogazione sulla strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Gadda - Iv). (Rin)