Sardegna: Pd, carenza segretari comunali, presentata interrogazione a Lamorgese

- I deputati sardi del Pd raccolgono l'appello dei sindaci sardi e interrogano il governo sulla drammatica carenza di segretari comunali nei piccoli centri della Sardegna. Con una interrogazione rivolta alla ministra dell'Interno Lamorgese, il deputato Andrea Frailis (primo firmatario) con i colleghi Romina Mura e Gavino Manca rilevano come in ben 277 piccoli Comuni della Sardegna si registrano le maggiori criticità nella gestione del territorio e nella fornitura di servizi ai cittadini, comportando grossi limiti all'operatività dei Comuni. "È necessario -proseguono i deputati Pd sardi - raccogliere l'allarme dei sindaci sardi, chiamati ogni giorno a rispondere a titolo colposo per atti o avvenimenti non dipendenti dalla loro volontà. Chiediamo quindi alla ministra Lamorgese di avviare iniziative urgenti per risolvere l'annosa questione e far sì che venga assicurata la continuità amministrativa nei comuni della nostra Isola". (Com)