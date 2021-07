Decreto Sostegni: De Carlo (Fd'I), discussione ridotta a zero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo provvedimento arriva al Senato blindato ed è sostanzialmente in continuità con i governi che hanno preceduto Draghi. Si parla ancora di emergenza dopo un anno e mezzo ed è quindi evidente il fallimento dell'esecutivo, l’incapacità nel risolvere i problemi è palese". Lo afferma il relatore di minoranza, il senatore di Fratelli d'Italia Luca De Carlo. "Nel metodo - sottolinea De Carlo - stiamo dedicando energie e giornate intere a discutere del ddl Zan mentre sul Sostegni bis, che conta su 40 miliardi che servono a far ripartire l'Italia, la discussione è praticamente ridotta a zero. Nel merito si tratta di un provvedimento che non risolve i problemi delle imprese e che sancisce ancora i contributi a pioggia, che non rilancia l'economia, che non taglia il costo del lavoro delle aziende ma che mantiene il reddito di cittadinanza". (Com)