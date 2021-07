Covid: rapporto servizi sociali Roma, il 57,3 per cento ha perso il lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 57,3 per cento delle persone ha perso il lavoro e il 39,3 per cento ha esaurito i risparmi. Il 73,5 per cento ha registrato una forte contrazione del guadagno mentre il 39,3 per cento è la percentuale delle famiglie diventate monoreddito. È quanto emerge dal rapporto di ricerca sulle nuove povertà nel territorio cittadino promosso e finanziato dall’amministrazione capitolina e che ha interessato un campione di persone che nell'ultimo anno hanno chiesto aiuti socio-assistenziali e buoni spesa ai servizi sociali di Roma Capitale. (Rer)