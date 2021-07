Speciale infrastrutture: Campisoglio, al via nuova struttura in immobile confiscato per donne vittime di violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È un altro ottimo risultato raggiunto dalla nostra Amministrazione che vuole accompagnare le donne che in passato hanno subito violenze con un lavoro di riqualificazione di alcuni appartamenti sottratti alla criminalità organizzata", spiega l'assessora alle Infrastrutture Linda Meleo. "Oggi restituiamo alla città sotto forma di servizi un immobile che era espressione di illegalità, trasformandolo in un luogo sicuro e di ripartenza per le donne vittime di violenza e i loro figli. Il riutilizzo sociale dei beni confiscati è la testimonianza della vittoria dello Stato sulla criminalità organizzata. È la rivincita concreta della società civile", conclude l'assessora al Patrimonio e Politiche Abitative Valentina Vivarelli. (Com)