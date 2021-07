Speciale infrastrutture: P. De Luca (Pd), salvati 4,6 miliardi per infrastrutture Sud, aree interne e montane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piero De Luca, vicepresidente del gruppo dei deputati del Partito democratico, afferma: "Abbiamo ottenuto un risultato davvero importante per il Sud, le aree interne e le zone montane del Paese. Con l'emendamento a firma Pd - continua il parlamentare in una nota -, abbiamo modificato l'articolo 59 del decreto Semplificazioni mantenendo intatto il principio sacrosanto della perequazione infrastrutturale in Italia, così come previsto dalla scorsa legge di Bilancio. Siamo riusciti a salvare così la previsione di un fondo decennale aggiuntivo, con decorrenza 2022, pari a 4,6 miliardi di euro, destinato al Mezzogiorno, alle aree interne e montane". Per l'esponente del Pd, "si tratta di una soluzione indispensabile ad evitare che si aggravino gli squilibri già esistenti e necessaria perché si lavori invece concretamente per eliminare i divari e le distanze territoriali, riducendo i gap infrastrutturali ancora esistenti nel Paese". (Com)