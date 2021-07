Speciale infrastrutture: Germania, da governo e Laender 400 milioni di euro per gli alluvionati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale approverà lo stanziamento di 400 milioni di euro in aiuti di emergenza alle regioni della Germania colpite dalle alluvioni. Al finanziamento i Laender contribuiranno per il 50 per cento anche i Laender. Al riguardo, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha dichiarato che si farà di tutto “affinché i fondi arrivino rapidamente alle persone”, auspicando che “sarà questione di giorni”. Come riferisce il quotidiano “Handelsblattt”, gli aiuti sono destinati alla riparazione immediata dei danni agli edifici e alle infrastrutture, nonché a superare le emergenze provocate dai nubifragi. A tal fine, il governo federale intende richiedere l'accesso del Fondo di solidarietà dell'Ue per le situazioni di calamità naturale che colpiscono gli Stati membri. Merkel ha poi annunciato che il governo federale istituirà un fondo per la ricostruzione dei Laender devastati dal maltempo, con la partecipazione degli Stati tedeschi. (Geb)