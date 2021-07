Speciale infratrutture: Usa, repubblicani centristi al Senato chiedono rinvio voto su piano infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I legislatori vicini all'ala centrista del Partito repubblicano al Senato degli Stati Uniti hanno chiesto al leader della maggioranza democratica Chuck Schumer di posticipare a lunedì 26 luglio una votazione chiave sul pacchetto bipartisan per le infrastrutture, in modo da dare ai negoziatori più tempo per raggiungere un accordo. Lo riferisce il quotidiano "The Hill". Schumer ha programmato per oggi, 21 luglio, il voto procedurale su una mozione per avviare il dibattito, ma i repubblicani affermano che non avrà i 60 voti necessari per procedere. “La mia speranza è che il senatore Schumer accetti di rinviare il voto. Stiamo facendo progressi significativi", ha affermato la senatrice Susan Collins (repubblicana del Maine). "Auspico che il senatore Schumer riconosca lo sforzo in buona fede che stiamo facendo, quanto sia straordinariamente complesso, e il fatto che stiamo lavorando il più duramente possibile", ha aggiunto. “Penso che dovrebbe essere lunedì, non mercoledì. Dacci tempo per risolvere i problemi rimanenti", ha detto il senatore Mitt Romney (repubblicano dello Utah) dopo essere uscito da un'audizione dinanzi alla Commissione Salute. Romney ha detto che "ovviamente" i colloqui dovrebbero continuare, anche se mercoledì i repubblicani voteranno contro la presentazione del disegno di legge bipartisan. (Nys)