Speciale infrastrutture: Roma, assessora Infrastrutture, manutenzione via dei Cerchi va avanti, è bella

- "La manutenzione straordinaria di via dei Cerchi va avanti. È vicina al mio ufficio e ogni giorno ci passo per vedere come procede il cantiere". Lo scrive in un post su Facebook l'assessora alle Infrastrutture di Roma Capitale Linda Meleo. "Le attività stanno andando bene. Lavorazioni accurate sul selciato, riposizionato a dovere. Risultato: nella parte già finita, la strada è liscia, e anche bella da vedere. Al momento, è terminata la prima fase del cantiere sul lato destro della carreggiata, ora ci dedichiamo al rifacimento dei marciapiedi sull’altro lato. Ricordo che il cantiere prevede anche il rifacimento di via dell’Ara Massima di Ercole, dove i sanpietrini, ora coperti da asfalto, saranno manutenuti e riportati in vista", conclude il post. (Rer)