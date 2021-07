Speciale infrastrutture: Ucraina, nei prossimi tre anni prevista costruzione di 25 parchi industriali nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi tre anni, il governo dell'Ucraina prevede di costruire infrastrutture per 25 parchi industriali. Lo ha detto il ministro per lo Sviluppo delle comunità e dei territori dell'Ucraina, Oleksiy Chernyshov, spiegando che tale iniziativa garantirà la creazione di centinaia di migliaia di posti di lavoro in settori correlati dell'economia. "Voglio sottolineare che i parchi industriali sono anche piattaforme per gli investimenti da parte degli ucraini dall'estero", ha detto il ministro. Al fine di creare infrastrutture di base e incentivi economici, il ministero insieme al Comitato per lo sviluppo economico della Verkhovna Rada, il ministero dell'Economia e la comunità di esperti hanno già preparato un disegno di legge in materia, che deve essere votato in seconda lettura. In particolare, il documento prevede la costruzione di infrastrutture di ingegneria e trasporto dei parchi industriali a spese del bilancio dello Stato, nonché la compensazione per il pagamento degli interessi sui prestiti per le attività economiche e lo sviluppo di questi parchi. (Rum)