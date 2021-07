20 anni di Nova: Camilli (Unindustria), lavoro rigoroso, racconto economico efficace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Voglio esprimere le più vive congratulazioni e i miei migliori auguri, anche da parte di tutte le imprese del Lazio associate ad Unindustria, per la ricorrenza del ventennale della vostra agenzia di stampa. Sono complimenti non di forma ma di sostanza, perché in questo lunghissimo periodo avete sempre svolto un lavoro rigoroso nel raccontare in maniera efficace e con grande professionalità la vita economica, politica e culturale della nostra Regione. Nova, insieme anche alle altre agenzie di stampa, ricopre un importantissimo ruolo di informazione libera e puntuale su ciò che accade a livello regionale, nazionale ed internazionale. Voglio ringraziare il Direttore e tutti i giornalisti della vostra Agenzia, anche per l’attenzione che in questi anni avete rivolto alle iniziative e proposte di Unindustria. I prossimi anni saranno fondamentali per aumentare la capacità competitiva ed attrattiva della nostra città e della nostra Regione. Sono certo che Nova li seguirà con attenzione e continuerà a fornire il suo contributo nel raccontarli con competenza e professionalità. Vi auguro altri 20 anni di ulteriori successi. Questi gli auguri di Angelo Camilli, Presidente Unindustria, in occasione dei vent’anni dalla fondazione di Agenzia Nova. (Rin)