Roma 2021: nasce “Sinistra civica ecologista” a sostegno di Roberto Gualtieri

- Nasce “Sinistra civica ecologista” a sostegno di Roberto Gualtieri come sindaco di Roma. È stata presentata questa mattina in via dei Cerchi a Roma. È una lista ecosocialista in cui si uniscono diverse esperienze politiche, sociali e culturali della cotta. Tra i promotori ci sono sia esperienze civiche che di movimento come Liberare Roma e Sinistra per Roma, e forze politiche come Articolo Uno, Sinistra italiana, Partito socialista italiano, È Viva. Roberta Agostoni di Articolo uno ha presentato la lista spiegando: "è il punto di partenza di un percorso che ci vede insieme ma anche punto di arrivo perché veniamo da mesi di mobilitazioni e discussioni prima e dopo le primarie. Siamo la sinistra che si unisce su temi e contenuti per la nostra città e vogliamo contribuire all’affermazione di Roberto Gualtieri. Mettiamo al centro della nostra iniziativa politica il lavoro, il tema delle diseguaglianze, tema della transizione ecologica e dell’ambiente. Inizio di un percorso che vogliamo sia aperto a città risorse ed energie. Ci impegneremo con tutta l’unità di cui siamo capaci per costruire una roma diversa”. (segue) (Rer)