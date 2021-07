Roma 2021: nasce “Sinistra civica ecologista” a sostegno di Roberto Gualtieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Amedeo Ciaccheri di Liberare Roma ha aggiunto che “Roma merita una risposta verso il futuro. Questa coalizione di forze che oggi si mette insieme si unisce a movimenti e iniziative civiche e di associazionismo. L’unione che presentiamo è quella di una lista per dire che dentro questa tornata elettorale vogliamo rappresentare autonomia, battere la destra e dare risposta alla crisi. Il lavoro delle prossime settimane sarà quello di organizzate assemblea pubblica per costruire la lista che prenoteremo in Campidoglio e in ogni municipio a sostegno di Gualtieri. Obiettivo è vincere elezioni e far diventare Gualtieri sindaco di Roma”. Stefano Fassina, consigliere comunale Sinistra per Roma ha aggiunto che “siamo una sinistra plurale per una coalizione plurale. Mettiamo insieme percorsi diversi. Il contributo che proviamo a dare, è mettere insieme tessere di un mosaico di cui la città è ricchissima. Vogliamo contrastare disuguaglianze attraverso politica per il diritto all’abitare. L’impegnò è di portare nelle istituzione di rappresentanza politica, nei municipi e in Campidoglio, anche una classe dirigente rinnovata. Sinistra civica ecologista è un percorso che si avvia oggi che vorrà e saprà arricchirsi e speriamo potrà contaminate il resto della coalizione”. Sinistra civica ecologista si presenta come la lista del “diritto all’abitare, della dignità del lavoro, della transizione ecologica, della città femminista, degli spazi sociali, delle scuole sempre aperte, della sanità pubblica, delle scuole e dei quartieri. (Rer)