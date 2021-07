Energia: M5s, Mite verso effettiva estensione a Pmi e potenziamento impianti comunità energetiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispondendo alla nostra interrogazione sulla possibilità di estendere effettivamente il regime delle comunità energetiche anche alle piccole e medie imprese, il ministro della Transizione ecologica ha chiarito, oggi in commissione Attività produttive alla Camera, che anche grazie alle ingenti risorse stanziate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per la promozione delle comunità energetiche rinnovabili è previsto l'ampliamento del loro perimetro e l'ammissione agli incentivi di impianti di potenza maggiore rispetto a quelli ammissibili in questa prima fase sperimentale. Lo annunciano Luca Sut, capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione Attività produttive, e Giuseppe Chiazzese, membro della stessa commissione. "Una buona notizia per tanti soggetti, come appunto le piccole e medie imprese attualmente non escluse ma di fatto interdette dai limiti di potenza raggiungibili e da altri vincoli, di costituire o partecipare a comunità energetiche rinnovabili. Il nostro auspicio è che ora si realizzi in tempi brevi questa effettiva estensione, che va incontro alla stringente esigenza di accelerare il più possibile la diffusione delle ecoenergie per raggiungere gli ambiziosi quanto urgenti obiettivi di decarbonizzazione fissati a livello comunitario", concludono Sut e Chiazzese. (Com)