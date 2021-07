Voghera: Peluffo (Pd), Lega rifletta, sicurezza non è un assessore armato in una piazza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto successo a Voghera è un fatto enorme, che deve indurre tutti, la Lega in primis, a riflettere. Lo afferma in una nota Vinicio Peluffo, segretario del Partito Democratico della Lombardia, evidenziando che "sarà la magistratura a ricostruire quanto è effettivamente accaduto, ma occorre che tutti, nessuno escluso, condannino la logica del Far West e della giustizia fai da te. L'ordine pubblico e la garanzia del rispetto delle norme sono compito delle forze di polizia, non certo di un assessore che, comunque la si giri, era armato in una pubblica piazza". "Se per la Lega girare armati significa sicurezza, siamo davvero preoccupati. Perché questa consuetudine porta sangue, non certo pace e ordine".(Com)