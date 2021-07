Roma: carabinieri liberi dal servizio fermano due ladri di cellulari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In serata, una turista israeliana, in visita a Roma con i genitori, si è vista sfilare dalle mani un costoso smartphone, del valore di 1.000 euro circa, da un ladro che è subito fuggito a piedi. Ad assistere alla scena 3 carabinieri, liberi dal servizio, che si trovavano nei pressi di un bar di piazza Venezia e sono immediatamente intervenuti riuscendo a bloccare il ladro in via dei Fornari. In manette è finito un marocchino di 30 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, che è stato accompagnato al vicino comando dei carabinieri Roma piazza Venezia dove i 3 militari prestano servizio. La giovane vittima ha potuto riavere il suo cellulare con cui potrà continuare a fare foto e postare nuove storie dopo una disavventure con un lieto fine, mentre il ladro è stato trattenuto in caserma in attesa di essere processato. (Rer)