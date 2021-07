Speciale energia: premier russo Mishustin annuncia creazione gruppo di lavoro sull’idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier della Federazione Russa, Mikhail Mishustin, ha decretato la formazione di un gruppo di lavoro interdipartimentale per lo sviluppo del comparto energetico dell'idrogeno. Il relativo documento è stato pubblicato sul portale governativo per le informazioni legali. A guidare il gruppo di lavoro è stato designato il vice primo ministro Aleksandr Novak. Le attività scientifiche saranno dirette dal rettore dell'Università mineraria di San Pietroburgo, Vladimir Litvinenko. Il ministro dell'Industria e del Commercio russo, Denis Manturov, il ministro dell'Energia, Nikolaj Shulghinov, e il viceministro dell'Energia, Pavel Sorokin assumeranno la carica di vice direttori del gruppo di lavoro. Il direttore generale dell'Agenzia russa per l'energia, Aleksej Kulapin, sarà il segretario del gruppo di lavoro. (Rum)