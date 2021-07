Speciale energia: Libia, porto di Hariga esporta 600 mila barili di petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le squadre tecniche della compagnia petrolifera libica Arabian Gulf Oil Company (Agoco) si preparano ad esportare un nuovo ingente carico di greggio attraverso il porto di Hariga, il secondo in una settimana. Secondo il sito web “Afrigate”, il porto della Libia orientale ha ricevuto nelle scorse ore la petroliera "Yancy", che caricherà a bordo 600 mila barili. La compagnia Agoco ha esportato nei giorni scorsi un milione di barili di greggio a bordo della petroliera "Delta". La Libia sta cercando di aumentare la sua produzione di petrolio entro il prossimo dicembre, fino a raggiungere 1,5 milioni di barili al giorno, in coincidenza con la richiesta del ministro del Petrolio e del gas, Mohamed Aoun, di stanziare sette miliardi di dinari (circa 1,3 miliardi di euro) per sviluppare alcune scoperte e aumentare la produzione di petrolio e gas. (Lit)