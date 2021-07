Speciale energia: Regno Unito, Edpr acquisisce portafoglio eolico e solare da 544 MW

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energie di Portogallo Renewables (Edpr) ha raggiunto vari accordi con la compagnia Vento Ludens e Wind2 per acquisire un portafoglio eolico e solare di 544 MW nel Regno Unito per un valore complessivo di circa 82 milioni di euro. La transazione è stata raggiunta attraverso due accordi separati ed è vincolata al raggiungimento di obiettivi predeterminati per ogni progetto. Secondo Edpr, il Regno Unito ha un basso profilo di rischio ed è un mercato energetico considerevole di circa 325 TWh, uno dei più grandi in Europa. Nell'eolico offshore, Edpr ha attualmente 1 GW di capacità offshore in costruzione nel Regno Unito e 0,9 GW in sviluppo attraverso Ocean Winds. (Spm)