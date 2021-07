Lavoro: Bergamini (FI), maggiori tutele ed investimenti per sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata di Forza Italia e sottosegretario di Stato ai rapporti con il Parlamento del governo Draghi, Deborah Bergamini, afferma: "Più tutele per i lavoratori e maggiori investimenti per la sicurezza sul lavoro. Questa - si legge in una nota - deve essere la direttrice su cui continuare a muoversi in un mondo del lavoro sempre in evoluzione. Oggi, purtroppo, a Massa Carrara ha perso la vita un operaio di 54 anni. Mi stringo attorno alla sua famiglia, ai suoi colleghi e a quanti, purtroppo, hanno perso la vita nello svolgimento della loro professione. Nei primi cinque mesi di quest’anno sono state 434 le morti sul posto di lavoro. L’impegno di mantenere sempre alta l’attenzione sulla sicurezza non deve mai arretrare, neanche in particolari situazioni di complessità ed emergenza". Bergamini aggiunge: "È dovere dello Stato fornire gli strumenti necessari e, soprattutto più moderni, per garantire la totale sicurezza dei lavoratori, intensificando anche il contrasto a forme di sfruttamento e di lavoro irregolare. D’altra parte occorre sostenere con misure adeguate tutti gli imprenditori che hanno reso le loro aziende un luogo sicuro, in osservanza delle disposizioni di legge, e mettono al centro il lavoratore e la sua sicurezza". (Com)