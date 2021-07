Voghera: Majorino (Pd), su difesa Adriatici da Lega spettacolo disgustoso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L'assessore leghista omicida viene subito difeso da Salvini e soci. Che parlano di legittima difesa e cose simili. Parole che sarebbero totalmente contraddette da quanto dichiarato dallo stesso leghista che, secondo i giornali, avrebbe parlato di un colpo di pistola sparato accidentalmente per via della sua caduta". Lo afferma in una nota l'europarlamentare del Partito democratico, Pierfrancesco Majorino, commentando la notizia riguardante l'assessore alla sicurezza del Comune di Voghera (Pv), il leghista Massimo Adriatici, che la scorsa notte ha sparato un colpo di pistola contro un 39 enne di origini marocchine."Ci sarà chi farà chiarezza e giustizia, ma i leghisti stanno già offrendo uno spettacolo disgustoso. Nel frattempo c'è una persona morta, morta per davvero”, conclude Majorino. (Com)