20 anni di Nova: Serracchiani (Pd), sguardo attento alla realtà internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle giornaliste, ai giornalisti, al direttore dell’Agenzia Nova gli auguri miei personali e del gruppo del Pd della Camera per i suoi primi venti anni. Le agenzie di stampa svolgono un ruolo cruciale per un’informazione corretta, tempestiva, plurale. Il contributo di Nova, grazie al suo sguardo attento sulla realtà internazionale, è certamente prezioso per consentire ai lettori non solo di conoscere quanto avviene all’estero ma anche di coltivare uno sguardo dei problemi e delle novità che distinguono questo tempo della nostra comunità nazionale in un’ottica più generale e quindi più completa. Buon lavoro per i prossimi venti anni, e oltre. Questi gli auguri di Debora Serracchiani, capogruppo del Partito democratico alla Camera, in occasione dei vent’anni dalla fondazione di Agenzia Nova. (Rin)