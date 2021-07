Ponte Genova: M5s, città si costituisca parte civile in processo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il crollo del Ponte Morandi, con le sue 43 vittime, "è una ferita aperta non solo per Genova ma per l'intero Paese". Lo afferma in una nota il deputato del Movimento cinque stelle Roberto Traversi in commissione Trasporti. "Nel corso della seduta di ieri del Consiglio comunale ligure - prosegue - abbiamo chiesto che il sindaco Bucci si impegni perché il comune di Genova si costituisca come parte civile nel processo che vede Autostrade tra gli imputati per la tragedia del Morandi. Un atto che chiunque considererebbe dovuto. Invece, la maggioranza non fa altro che rimandare la discussione in Aula. La stessa richiesta è stata avanzata da Egle Possenti, presidente del Comitato delle vittime del Ponte Morandi. I nostri consiglieri comunali hanno deciso, a questo punto, di ritirare ogni atto non ancora discusso e impegnare il comune di Genova a discutere la mozione per la costituzione di parte civile. Lo dobbiamo - conclude Traversi - alle vittime della tragedia e alle loro famiglie, alla città messa in ginocchio e a tutto il Paese".(Com)