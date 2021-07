Decreto Semplificazioni: Gava, costruiamo transizione ecologica insieme a imprese, non contro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La transizione ecologica la si raggiunge "chiamando ciascuno a fare la sua parte, a partire dalle imprese, coinvolgendole nel cambiamento e non certo subissando di nuove tasse e burocrazia. Ecco perché col decreto Semplificazioni abbiamo lavorato per semplificare tutta la parte del permitting in materia di ambiente e di energia, per favorire l’economia circolare e le bonifiche". Lo spiega Vannia Gava, sottosegretario alla Transizione ecologica e capo dipartimento Ambiente della Lega, in una nota al termine del Gruppo tecnico ambiente di Confindustria. "Siamo riusciti a sospendere la Plastic tax e le norme sull’etichettatura che erano inutilmente punitive. Continueremo a lavorare per sopprimere la prima e per avere regole chiare sulle seconde che evitino oneri aggiuntivi per le imprese. Come governo - aggiunge - abbiamo cambiato paradigma rispetto agli anni scorsi e prodotto risultati concreti, ulteriormente migliorati dal Parlamento. Il prossimo impegno è quello per emanare un decreto sui controlli radiometrici dei metalli entro il prossimo 30 settembre per evitare blocco delle filiere siderurgiche e metallurgiche. Chiediamo questa stessa responsabilità alle imprese: con Confindustria e Ispra potremo avere report periodici ufficiali sulla sostenibilità di tutta l’industria, controllare che la nostra fiducia nel loro impegno per la sostenibilità sia ben riposta".(Com)