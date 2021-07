Sardegna: il 30 luglio inaugurazione LX edizione Fiera artigianato artistico a Mogoro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'edizione numero 60 della Fiera saranno presenti 99 espositori (96 aziende artigianali e 3 del settore agroalimentare). In esposizione manufatti di imprese operanti nei settori della ceramica (32), della tessitura (9) e dei tessuti (11), dell'oreficeria (15), della coltelleria (2, del legno (11), dei metalli (5), della pelletteria (3), della cestineria (2), del vetro (3), del ricamo (3) e dei prodotti agroalimentari. All'interno dello spazio fieristico ci saranno anche le opere di un gruppo di artigiane armene che proporranno lavori in tessitura tra tradizione e innovazione. L'iniziativa, un ideale ponte tra Sardegna e Armenia, rientra nella collaborazione tra la Fiera e l'organizzazione no-profit CooperAction, per il quarto anno presente a Mogoro. (segue) (Rsc)