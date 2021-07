Sardegna: il 30 luglio inaugurazione LX edizione Fiera artigianato artistico a Mogoro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Amministrazione comunale ha completato anche il programma degli eventi collaterali che contribuiranno a rafforzare l'offerta destinata non solo agli abituali frequentatori della Fiera ma anche ai turisti, con l'obiettivo di rendere sempre più partecipi i Comuni dell'Unione Parte Montis. L'elemento più innovativo è rappresentato sicuramente dal murale realizzato all'ingresso del paese, su una superficie di 50 metri quadri, dagli artisti Mauro Patta e Natalia Sangaeva. L'opera, commissionata proprio per festeggiare la sessantesima edizione della Fiera, raffigura un insieme di intrecci multicolore ed è ispirata ai tessuti della tradizione mogorese. Tra gli appuntamenti di cultura e spettacolo, da segnalare il 6 agosto, alle ore 22, in Piazza Martiri della Libertà, a Mogoro, lo spettacolo "E pensare che c'era Giorgio Gaber", di e con il giornalista e scrittore Andrea Scanzi. All'interno del Festival "Pedras et sonus", giunto alla quarta edizione, in evidenza il 31 luglio, in Piazza Sant'Antioco a Mogoro, il concerto con "Joyce Elaine Yuille & The Hammond Groove" e le Vetrine Sonore di Eleonora Piras. Il 20 agosto, invece, sempre nell'ambito dello stesso Festival, si terrà il concerto "Sonus Antigus", ensemble di launeddas diretto dal Maestro Franco Melis, alle 18.30, nel Chiostro della Fiera. (Rsc)