Salerno: Tofalo (M5s), Conte sarà in città per amministrative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri sera abbiamo avuto un proficuo confronto con Giuseppe Conte sul tema delle Amministrative a Salerno". Così Angelo Tofalo, deputato del M5s. "Giuseppe - prosegue Tofalo - ci ha confermato il suo pieno sostegno e la sua fattiva presenza in una competizione elettorale che dovrà segnare una totale discontinuità rispetto al passato. Si stanno creando le condizioni per offrire finalmente alla città di Salerno un progetto nuovo, credibile e partecipato. A fare la differenza sarà infatti il più ampio coinvolgimento della nostra comunità e di ogni singola persona che deciderà di impegnarsi in una sfida che richiede entusiasmo e coraggio", ha concluso l'esponente del M5s.(Ren)