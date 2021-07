© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella lista avremo anche Sergio Japino che ha aderito e ho chiamato anche Renato Zero per Fonopoli". Lo ha detto Vittorio Sgarbi di Rinascimento in occasione della presentazione della lista composta anche da Cambiamo con Toti, le realtà civiche Cantiere Italia, Democrazia del popolo e Rivoluzione Animalista a sostegno del candidato a sindaco di Roma per il centrodestra Enrico Michetti a Palazzo Ferrajoli.(Rer)