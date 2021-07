M5s: Fico, non è finito, proiettato al 2050

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho sentito tante volte i detrattori dire che il M5s è in difficoltà e che è finito. Ci siamo ripresi mille volte, siamo ancora qui e andremo avanti. Ora partiremo più forti di prima". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico, durante la cerimonia di consegna del Ventaglio da parte dell'Associazione stampa parlamentare. "Il M5s ha vissuto una fase difficile ma anche di crescita – ha sottolineato -. Sono convinto che tutto in questo momento può andare per il meglio e stiamo lavorando tutti affinché il Movimento sia proiettato al 2050. Non dobbiamo guardarci indietro ma guardare a quello che sarà. M5s è molto compatto e unito su questo".(Rin)