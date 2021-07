Reddito cittadinanza: FI, inviamo forze maggioranza a confronto per riforma complessiva welfare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Reddito di cittadinanza "si sta svolgendo un dibattito surreale. Si vorrebbe fare intendere che qualcuno 'sta dalla parte di chi non ha voce', mentre qualcun altro no. Falso. Criticare la misura è legittimo, per certi versi doveroso. Così come riteniamo altrettanto doveroso che la maggioranza si assuma la responsabilità del cambiamento e accetti il nostro invito a sedere attorno a un tavolo per rimodulare le politiche di welfare e presentare al governo, così come fatto con la riforma del fisco, un progetto di riforma complessivo che sappia coniugare il doveroso aiuto a chi è in difficoltà con nuovi e funzionanti strumenti di indirizzo al lavoro". Lo afferma in una nota il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro. "Forza Italia invita tutte le forze della maggioranza a un tavolo di confronto che consenta entro la fine dell'estate di proporre una riforma del Reddito di cittadinanza", conclude. (Com)