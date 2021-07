Sud: Manfredi, appello arcivescovo Battaglia impone riflessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'appello lanciato da monsignor Mimmo Battaglia dalle pagine di Avvenire impone una riflessione a chi si candida ad esercitare la funzione di classe dirigente al Sud. L'arcivescovo di Napoli chiede alla politica di riaccendere la fiamma della speranza e ritessere i fili della fiducia: intenti che condividiamo in pieno e che stiamo provando a tradurre in realtà nel percorso avviato insieme ai soggetti che sostengono la mia candidatura a sindaco". Così, in una nota, il candidato sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. "Proprio dalle colonne di Avvenire abbiamo lanciato l'idea di un grande patto di contrasto alla povertà educativa da far sottoscrivere ai sindaci del Mezzogiorno - prosegue Manfredi - la vera sfida che abbiamo tutti di fronte sul piano politico ed istituzionale, governo centrale, Unione Europea, Regioni e Comuni, è saper coniugare la necessaria ripresa dell'economia reale con la riduzione delle diseguaglianze sociali, ampliate dalla pandemia tramutatasi in una sindemia. A Napoli poi l'urgenza è ancora più stringente. Occorrono nuove politiche di welfare, che vedano protagoniste tutte le forze sane della città nell'ottica non solo di 'difendere' ma anche far 'vivere' i diritti primari delle persone, troppo spesso ignorati in questi anni. Dobbiamo essere all'altezza della sfida , dando risposte concrete innanzitutto applicando le direttrici del Recovery plan, in modo da cogliere le sollecitazioni rivolte da Battaglia a tutti noi", conclude l'ex ministro. (Ren)