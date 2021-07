Ue: Amendola, un anno fa l'Unione è diventata "una comunità di destino"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un anno fa, l'Ue "è davvero diventata una comunità di destino". Lo scrive su Facebook il sottosegretario agli Affari europei, Vincenzo Amendola, ricordando il Consiglio europeo del luglio 2020. "Un anno fa, dopo mesi di trattative e un Consiglio europeo durato quattro giorni e quattro notti, abbiamo raggiunto un accordo storico. Da quella notte non è solo nata la più grande occasione per l'Italia di ripartire e ricostruire dopo la pandemia di Covid, ma è stata tracciata una nuova strada per l’Europa, basata sulla solidarietà, sulla coesione e sulla unità. Quella notte l’Ue è davvero diventata comunità di destino. Nessuno si salva da solo, ognuno dei 27 ha bisogno degli altri Paesi per crescere in prosperità e in pace", si legge nel post di Amendola. "Le immagini drammatiche che arrivano in questi giorni dal Nord Europa ci dicono che il nuovo paradigma della sostenibilità deve essere la stella polare della nuova Europa. Non solo perché sviluppo, lavoro e crescita gli sono strettamente legati, ma anche per seguire quello che spesso ci ripetono i nostri giovani: non c'è un Pianeta B. L’Europa deve essere la superpotenza verde, quella che cambia le sorti e lo sviluppo di tutto il globo", aggiunge Amendola. (segue) (Res)