Ue: Amendola, un anno fa l'Unione è diventata "una comunità di destino" (2)

- "Un anno dopo, arriva la prima parte consistente degli oltre duecento miliardi di euro che quella notte, con il presidente Conte, abbiamo negoziato a volte in modo duro e difficile. Questo governo, guidato da Mario Draghi, ha il dovere di indirizzare le risorse, con la consapevolezza che un'altra Italia è possibile, più verde, più moderna, più connessa, più giusta e più equa. Lo possiamo fare, lo dobbiamo fare. Non è più tempo di annunci, ma di concretezza ed esecutività dei progetti. Lo dobbiamo alle nuove generazioni, a cui il piano è appunto dedicato: Next Generation Eu. Voglio ringraziare il Presidente Giuseppe Conte, Roberto Gualtieri e tutte le forze politiche che ci hanno sostenuto in quei giorni, oltre a tutti I diplomatici e i funzionari che hanno lavorato silenziosamente per quel risultato. Per me è stato un onore far parte di quella squadra", si conclude il messaggio di Amendola. (Res)