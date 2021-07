Taiwan: Covid, fondazione buddista firma accordo per 5 milioni di dosi BionNTech

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fondazione buddista taiwanese Tzu Chi ha annunciato di aver firmato un accordo per acquistare cinque milioni di dosi del vaccino anti-Covid a marchio BioNTech tramite l'agente di vendita cinese dell'azienda tedesca, aumentando l'ordine dell'isola per il vaccino fino a 15 milioni di dosi. Lo ha fatto sapere l'organizzazione sulla sua pagina Facebook, precisando l'offerta per l'acquisto dei vaccini risale allo scorso giugno. Nella dichiarazione, Tzu Chi ha reso noto di aver firmato l'accordo con una sussidiaria di Hong Kong del gruppo farmaceutico Shanghai Fosun, che ha il diritto di vendere il vaccino in Cina, Hong Kong, Macao e Taiwan. "Dopo aver firmato con successo il contratto di approvvigionamento del vaccino, tutti i vaccini acquistati saranno donati all'autorità competente per l'utilizzo da parte del pubblico", si legge nella nota, senza precisare quando sarebbero arrivati i vaccini. (segue) (Cip)