Taiwan: Covid, fondazione buddista firma accordo per 5 milioni di dosi BionNTech (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'inizio di luglio, il governo di Taiwan ha riunito una task force per facilitare l'approvvigionamento del vaccino anti-Covid di Pfizer-BioNTech. Il tema è stato discusso precedentemente, quando i funzionari del Centro epidemiologico di Taiwan (Cecc) e i rappresentanti della Fondazione Tzu Chi, l'organizzazione umanitaria buddista, hanno concordato di cooperare per accelerare il processo di approvvigionamento. Sulla base di tale consenso, ha affermato il portavoce del governo, Lo Ping-cheng, il governo ha deciso di riunire una task force speciale per facilitare l'acquisto, seguendo una procedura simile a quella istituita per le due principali aziende tecnologiche di Taiwan, Hon Hai e Tsmc, per procurarsi vaccini. Lo scorso 23 giugno, infatti, la Fondazione Tzu Chi ha presentato al governo una proposta per l'acquisto di cinque milioni di dosi, sottolineando che una vaccinazione più rapida accelererebbe il ritorno alla stabilità regionale e al rilancio delle attività economiche. La proposta è stata avanzata due giorni prima che il governo firmasse formalmente accordi per consentire a Tsmc e Hon Hai di rappresentare Taiwan nei negoziati per ottenere fino a dieci milioni di dosi del vaccino BioNTech, poiché l'esecutivo aveva difficoltà a raggiungere un accordo diretto con l'azienda tedesca. (segue) (Cip)