Taiwan: Covid, fondazione buddista firma accordo per 5 milioni di dosi BionNTech (3)

- Secondo le autorità taiwanesi, all'inizio di quest'anno l'isola stava per ottenere cinque milioni di vaccini BioNTech, ma l'accordo è fallito a causa dell'interferenza di Pechino. Intanto, Taipei ha firmato contratti per l'acquisto di circa 20 milioni di vaccini dall'estero, di cui 5,05 milioni di dosi dello statunitense Moderna, dieci milioni di dosi AstraZeneca e 4,76 milioni attraverso l'iniziativa globale Covax. Finora sono state consegnate solo circa 1,5 milioni di dosi, ma Taiwan ha anche ricevuto donazioni di 2,5 milioni di dosi di Moderna dagli Stati Uniti e di 1,24 milioni di dosi di AstraZeneca dal Giappone. Il governo di Taipei ha anche firmato contratti per l'acquisto di dieci milioni di dosi di vaccini da due produttori taiwanesi. (Cip)